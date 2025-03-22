وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال دَهَمت فجر اليوم السبت، المنازل في حارة المقاطعة في مخيم طولكرم، وأبلغت جميع سكانها بمغادرتها، قبل الساعة 12 من ظهر اليوم، وأطلقت القنابل الصوتية لترويعهم.

ودفعت القوات بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، ودَهَمت المنازل والمحال التجارية، وسط إطلاق قنابل صوتية والرصاص الحي.

ومساء أمس الجمعة، أفادت "وفا" بأن جيش الاحتلال أجبر سكان عدة عمارات سكنية في حي دائرة السير بالحي الشمالي لمدينة طولكرم المحاذية لشارع نابلس على إخلائها، وأمهلهم ساعتين لذلك، قبل أن يحول الشقق إلى ثكنات عسكرية.

واستولت قوات الاحتلال على العديد من المنازل والمباني السكنية في مدينة طولكرم، وتحديداً في شارع نابلس، والمنطقة المحاذية له، وحوّلتها إلى مواقع عسكرية.

وكانت جرافات الاحتلال أغلقت أجزاء من شارع نابلس المحاذي لمداخل مخيم طولكرم، بالسواتر الترابية، كما استولت على عدد من مركبات الفلسطينيين في أثناء مرورها عبر الشارع، واستخدمتها لإغلاق مقاطع منه، بعد تفتيشها والاستيلاء على مفاتيحها واحتجاز أصحابها.

قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المدينة، ودَهَمت عدداً من المحال التجارية وخربت محتوياتها وأخضعت العاملين فيها للاستجواب.

وأسفر عدوان الاحتلال المستمر على مدينة طولكرم لليوم 55 على التوالي، ولليوم الـ42 على مخيم نور شمس، عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 آلف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

كما ألحق العدوان دماراً شاملاً في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، إضافة إلى إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية.

هدم منازل في جنين

أما في جنين، فقد أعلن الاحتلال نيته هدم أكثر من 60 منزلاً في مخيم المدينة، كما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن الجيش ينوي هدم 95 منزلاً أخرى داخله لشق طرق جديدة.

وأعلنت بلدية جنين أن قوات الاحتلال جرفت معظم شوارع المخيم ونحو 80% من شوارع المدينة خلال العدوان المستمر منذ شهرين.

كما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة والمتمركزة بالمنطقة، إذ أعلنت "سرايا القدس ـ كتيبة جنين" أنها فجرت عبوة ناسفة في نقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري ببلدة السيلة الحارثية في جنين.

اقتحامات وبؤر استيطانية جديدة

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عاودت اقتحام مدينة نابلس، مساء أمس الجمعة، من حاجز عورتا. كما اقتحمت القوات أيضا مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

تزامناً مع ذلك، دشّن مستوطنون بؤرة استيطانية عند الطريق الرابط بين بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل جنوب نابلس.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أطلق عليها اسم "السور الحديدي" في مخيمات شمالي الضفة بدأت في مخيم جنين.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي اقتحمت دبابات إسرائيلية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ 2002.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.