سياسة
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أنصار PKK الإرهابي يعتدون على مسجد ومركز ثقافي تركي في ألمانيا
اعتدى أنصار تنظيم PKK الإرهابي على مسجد "يونس إمره" ومركز "محسن يازجي أوغلو" الثقافي في ألمانيا، بكتابة عبارات تهديد على الجدران.
أنصار PKK الإرهابي يعتدون على مسجد ومركز ثقافي تركي في ألمانيا
إدارة مركز "محسن يازجي أوغلو" الثقافي ومسجد "يونس إمره" تدين الهجوم  / AA
28 مارس 2021

كتب أنصار تنظيم PKK/YPG الإرهابي عبارات تهديد على جدران مسجد "يونس إمره" ومركز "محسن يازجي أوغلو" الثقافي، في مدينة كاسل الألمانية.

وتم إبلاغ الشرطة بالحادث، السبت، إثر ملاحظة الرسائل التي تحتوي على تهديدات بالطلاء الأحمر على جدران المسجد والمركز، بحسب وكالة الأناضول.

وأدانت إدارة مركز "محسن يازجي أوغلو" الثقافي ومسجد "يونس إمره" الهجوم، في بيان منشور بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن "مثل هذه الهجمات لن تؤثر على الجالية التركية المقيمة في ألمانيا".

وطالب البيان سلطات المدينة بضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة "بأسرع وقت ممكن".

فيما قامت الشرطة بفتح التحقيقات حول الحادث لمعرفة كل التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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