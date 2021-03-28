أعلنت الجائزة العالمية لصور الطبيعة World Nature Photography الصور الفوتوغرافية الفائزة للعام الماضي.

وكشفت الجائزة عن مجموعة من أفضل اللقطات المصورة التي تحتفي بعجائب الطبيعة وسحرها، وتوصلها إلى أكبر عدد من الناس قد يفوتهم جمال الكون الصامت من حولهم.

إليكم مجموعة من الصور الفائزة:

حصل الكندي توماس فيجايان على لقب "مصور الطبيعة" بحصوله على الجائزة الأولى، عن صورته لإنسان الغاب في جزيرة بورنيو التي تحتوي على أنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال فيجايان حول هذه الصورة: "تخيلت هذا الإطار في ذهني، لذا للحصول على اللقطة اخترت أولاً شجرة كانت في الماء حتى أتمكن من الحصول على انعكاس جيد للسماء، ممَّا يجعل الصورة تبدو مقلوبة، ثم تسلقت الشجرة وانتظرت لساعات مرور إنسان الغاب".