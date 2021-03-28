أعلن التحالف بقيادة السعودية، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين من دون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

وقال التحالف في بيان، إنه "اعترض ودمر طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار البيان إلى "استمرار محاولات المليشيا (الحوثيين) العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأردف: "نتخذ الإجرا ءات العملياتية اللازمة (لم يوضحها) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما كشف التحالف عن "تدمير زورقين مفخخين (في البحر الأحمر) يتبعان للمليشيا (الحوثي) قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة".

وأفاد بأن الجماعة "تستمر في تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

ولم يذكر بيان التحالف، تفاصيل أكثر عن الزورقين وأي المناطق كانا يستهدفان، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ما ورد فيه.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة اليمنية، مركز المحافظة (تحمل الاسم نفسه)، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف عن تدميرها، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.