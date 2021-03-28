سياسة
2 دقيقة قراءة
التحالف يدمير مسيرتين مفخختين للحوثيين استهدفتا السعودية
اعترض التحالف فجر الأحد طائرتين مفخختين من دون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية وقام بتدميرهما.
التحالف يدمير مسيرتين مفخختين للحوثيين استهدفتا السعودية
التحالف العربي، فجر الأحد يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
28 مارس 2021

أعلن التحالف بقيادة السعودية، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين من دون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

وقال التحالف في بيان، إنه "اعترض ودمر طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار البيان إلى "استمرار محاولات المليشيا (الحوثيين) العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأردف: "نتخذ الإجرا ءات العملياتية اللازمة (لم يوضحها) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما كشف التحالف عن "تدمير زورقين مفخخين (في البحر الأحمر) يتبعان للمليشيا (الحوثي) قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة".

وأفاد بأن الجماعة "تستمر في تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

ولم يذكر بيان التحالف، تفاصيل أكثر عن الزورقين وأي المناطق كانا يستهدفان، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ما ورد فيه.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة اليمنية، مركز المحافظة (تحمل الاسم نفسه)، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف عن تدميرها، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us