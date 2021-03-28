ارتفع الأحد عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصمة المصرية القاهرة إلى 23 قتيلاً.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن "قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 5 جثث جديدة من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة جسر السويس".

وأضافت الصحيفة أن "عدد الضحايا ارتفع إلى 23 قتيلاً، والمصابين إلى 25".

كما أشارت الصحيفة إلى استمرار أعمال البحث عن ضحايا آخرين واستخراجهم من تحت أنقاض المبنى المنكوب.

والسبت أعلنت السلطات المصرية انهيار المبنى المكون من 10 طوابق فجراً، دون الكشف عن عدد سكانه الموجودين آنذاك بالعقار.

ولم يعلن رسمياً عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه، إلا أن صحيفة "الوطن" الخاصة قالت نقلاً عن مصادر لم تسمها: إن "تعديلات في أساسات العقار كانت السبب الرئيسي في انهياره"، وهو ما لم يؤكده مصدر رسمي حتى الآن.

وأوضح شهود عيان أن البناء هو "الأقدم في المنطقة"، مؤكدين "وجود تعديلات في العقار غادر على إثرها بعض السكان خشية سقوطه"، ما يرجح وجود شبهة جنائية بحسب صحيفة "مصراوي".