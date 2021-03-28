سياسة
2 دقيقة قراءة
انهيار بناية في مصر.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 23 قتيلاً و25 مصاباً
أعلنت صحف مصرية ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى جسر السويس المنكوب في مصر إلى 23 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.
انهيار بناية في مصر.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 23 قتيلاً و25 مصاباً
تواصل فرق الإنقاذ عملها / Reuters
28 مارس 2021

ارتفع الأحد عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصمة المصرية القاهرة إلى 23 قتيلاً.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن "قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 5 جثث جديدة من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة جسر السويس".

وأضافت الصحيفة أن "عدد الضحايا ارتفع إلى 23 قتيلاً، والمصابين إلى 25".

كما أشارت الصحيفة إلى استمرار أعمال البحث عن ضحايا آخرين واستخراجهم من تحت أنقاض المبنى المنكوب.

والسبت أعلنت السلطات المصرية انهيار المبنى المكون من 10 طوابق فجراً، دون الكشف عن عدد سكانه الموجودين آنذاك بالعقار.

ولم يعلن رسمياً عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه، إلا أن صحيفة "الوطن" الخاصة قالت نقلاً عن مصادر لم تسمها: إن "تعديلات في أساسات العقار كانت السبب الرئيسي في انهياره"، وهو ما لم يؤكده مصدر رسمي حتى الآن.

وأوضح شهود عيان أن البناء هو "الأقدم في المنطقة"، مؤكدين "وجود تعديلات في العقار غادر على إثرها بعض السكان خشية سقوطه"، ما يرجح وجود شبهة جنائية بحسب صحيفة "مصراوي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us