أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن المسيّرات التركية من طراز "بيرقدار" التي اشترتها كييف من تركيا قامت بأول طلعة جوية لها فوق البحر الأسود، وهو التطور الذي تنظر إليه روسيا بعين القلق بحسب ما عبر عن ذلك عدد من الصحف الروسية التي أفردت مساحة واسعة للخبر.

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية جرى تنظيم طلعة جوية لاختبار تشغيل طائرات بيرقدار "تي بي2" التركية المسيّرة فوق البحر الأسود، وأوضحت الوزارة أن المسيّرة التركية المسلحة نفذت طلعة جوية، انطلاقاً من اليابس الأوكراني وصولاً إلى جزيرة "تيندريفسكا كوسا" في البحر الأسود، كما قامت بعدد من الطلعات الجوية الأخرى التي لم تكشف تفاصيلها.

وتناولت الصحافة الروسية هذا التطور عن قرب وأفردت مساحة واسعة لتغطيته، حيث أجمع عدد من التحليلات على أن هذا التطور يمنح أوكرانيا ورقة قوية جديدة وحساسة في البحر الأسود تمكّنها من القيام بعمليات استطلاع واسعة، بالإضافة إلى قدرة هذه الطائرات على تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة مختلفة.

ووصفت إحدى كبريات الصحف الروسية طائرة بيرقدار التركية بأنها "فاتحة قرة باغ"، في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته المسيّرات التركية التي استخدمها الجيش الأذربيجاني في حسم الحرب، وإلحاق هزيمة واسعة بالقوات الأرمينية التي أُجبرت على إنهاء احتلالها لإقليم قرة باغ عقب تدمير مئات العربات والمصفحات والأنظمة الدفاعية بواسطة المسيّرات التركية.

وفي عام 2019 اشترت أوكرانيا 6 مسيّرات تركية و3 أنظمة تحكم وقيادة، وتواصل أوكرانيا العمل على الحصول على دفعة جديدة من المسيّرات وسط توقيع عدد من الاتفاقيات الدفاعية بين البلدين، بهدف الإنتاج المشترك لعدد من الأسلحة المتقدمة قد يكون منها المسيّرات التركية من طراز بيرقدار.