سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء الأرميني يعلن عزمه الاستقالة في أبريل/نيسان المقبل
قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، إنه يعتزم الاستقالة من منصبه في أبريل/نيسان المقبل، تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة، لكنه أكد أن هذه الخطوة لن تكون من أجل ترك السلطة، بل لإجراء الانتخابات.
رئيس الوزراء الأرميني يعلن عزمه الاستقالة في أبريل/نيسان المقبل
بدأت أزمة سياسية في أرمينيا عقب مطالبة الجيش باشينيان بالاستقالة في فبراير/شباط الماضي / Reuters
28 مارس 2021

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، عزمه الاستقالة من منصبه في أبريل/نيسان المقبل، تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة.

وأوضح باشينيان، في تصريح صحفي خلال زيارته مدينة آرمافير، أن أرمينيا ستشهد انتخابات برلمانية مبكرة في 20 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف: "سأقدم استقالتي من منصبي في أبريل المقبل، هذه الخطوة لن تكون من أجل ترك السلطة، بل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

وأشار إلى أنه سيواصل مهامه في رئاسة الوزراء مؤقتاً حتى موعد الانتخابات المبكرة.

وتستمر مساعي التوصل إلى تفاهم بين الحكومة والمعارضة، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي بدأت عقب مطالبة الجيش باشينيان بالاستقالة.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أصدر رئيس الأركان أونيك غاسباريان، وقادة كبار في الجيش، بياناً طالبوا فيه رئيس الوزراء بالاستقالة.

وأعلن باشنيان على الإثر، عزل رئيس الأركان من منصبه، مع اعتبار البيان "محاولة انقلاب". إلا أن الرئيس أرمين سركيسيان، رفض في 27 فبراير/شباط توقيع قرار إقالة غاسباريان.

وعلى وقع دعوة الجيش، شهدت العاصمة يريفان، مظاهرات نظمها أنصار الحكومة وأخرى لمعارضيها، تخللها عراك بالأيدي بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us