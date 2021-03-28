سياسة
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"بورشه" تبني 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في تركيا
قالت شركة "بورشه" الألمانية، إنها استكملت بناء 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في عموم تركيا خلال عام 2020، لتصبح أول ماركة تبني شبكة شحن لجميع أنواع السيارات الكهربائية على الأراضي التركية.
"بورشه" تبني 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في تركيا
بورشه أصبحت أول علامة تجارية للسيارات لديها شبكة شحن في تركيا ورابع أكبر مشغل لمحطات الشحن / Reuters
28 مارس 2021

أعلنت شركة "بورشه" الألمانية، أنها استكملت بناء 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في عموم تركيا، خلال عام 2020.

وقالت "بورشه" في بيان، الأحد، إنها أصبحت أول ماركة تبني شبكة شحن لجميع أنواع السيارات الكهربائية على الأراضي التركية.

وأوضحت أن قيمة استثمارها في بناء الشبكة بلغت 7.8 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 8 ليرات تقريباً).

وأكد البيان أن الشركة تهدف إلى رفع قيمة الاستثمار إلى 10 ملايين ليرة وعدد محطات الشحن إلى 190 مع نهاية 2021.

من جانبه، قال مدير التسويق في الشركة، سليم أسكينازي، في البيان، إن "بورشه ساهمت بشكل كبير في تطوير النظام البيئي للسيارات الكهربائية في تركيا".

وأشار إلى أن "بورشه أصبحت أول علامة تجارية للسيارات لديها شبكة شحن في تركيا ورابع أكبر مشغل لمحطات الشحن".

وأكد أسكينازي أن الشركة ستواصل استثماراتها تحت شعار "التنقل الكهربائي في 2021".

وقبل أيام، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستكون أكبر مركز عالمي لإنتاج سيارات المستقبل الكهربائية.

وكشف أردوغان أن بلاده تهدف إلى أن تكون الأولى أوروبياً والخامسة عالمياً في صناعة السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة خلال السنوات العشر القادمة.

كما لفت إلى أن تركيا عازمة على استخدام تقنيات القيادة الذاتية بشكل واسع في المستقبل القريب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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