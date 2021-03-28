سياسة
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استولى عليها العراق إبان غزو صدام.. الكويت تتسلم دفعة ثالثة من أرشيفها
تسلمت الكويت في مراسم رسمية الأحد، من العراق الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشيف الكويتي التي جرى الاستيلاء عليها إبان غزو صدام حسين للكويت عام 1990، وتضم الدفعة أجهزة خاصة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة وجامعة الكويت.
استولى عليها العراق إبان غزو صدام.. الكويت تتسلم دفعة ثالثة من أرشيفها
الدفعة الثالثة تضم ممتلكات وأرشيفاً وبعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت
28 مارس 2021

تسلمت الكويت في مراسم رسمية الأحد، من العراق الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشيف الكويتي التي جرى الاستيلاء عليها إبان غزو صدام حسين للكويت عام 1990.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية في تصريح للصحفيين خلال مراسم التسليم إن هذه الخطوة الإيجابية تأتي ضمن التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتحرير الكويت ومنها قرار رقم 2107.

وأكد أن هذه الخطوة تدفع إلى المزيد من الخطوات في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، معرباً عن ترحيب دولة الكويت بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستكمال تسليم جميع الممتلكات والأرشيف الكويتي.

وتضم الدفعة الثالثة ممتلكات وأرشيفاً وبعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي حرص حكومة وشعب العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع الكويت.

واعتبر الجنابي أن الخطوة التي اتُّخذت اليوم من الخطوات الجادة في تقريب العلاقات بين البلدين.

وجدد تأكيد حرص العراق على تذليل كل الصعاب لإعادة العلاقات إلى طبيعتها والانطلاق إلى علاقات جديدة متميزة يطمحون من خلالها إلى تفعيل التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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