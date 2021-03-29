سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 مارس/آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 29 مارس/آذار 2021
الصين فرضت عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكنديين، رداً على قرار مماثل من قبل الولايات المتحدة استهدف مسؤولين صينيين  / Reuters
29 مارس 2021

أهم الأحداث:

وزير الخارجية الأمريكي يقول إن علاقة بلاده بالصين تشهد عداءً متزايداً، ورئيس الوزراء الأرميني يعلن عزمه الاستقالة في أبريل/نيسان المقبل.

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بلينكن: علاقاتنا بالصين تشهد عداءً متزايداً

ذكر وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأحد، أنه يرى "عداءً متزايداً" في بعض جوانب علاقة بلاده بالصين. وقال الوزير الأمريكي لشبكة CNN: "ثمة جوانب من العلاقة تشهد عداءً متزايداً وهناك جوانب تنافسية"، مضيفاً أنه توجد أيضاً مجالات تعاون بين البلدين.[TRT عربي]

وفرضت الصين عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكنديين، رداً على قرار مماثل استهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف حقوق الإنسان في إقليم تركستان الشرقية "شينغيانغ" الذي يضم أقلية الأويغور. [TRT عربي]

رئيس الوزراء الأرميني يعلن عزمه الاستقالة في أبريل/نيسان المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، عزمه الاستقالة من منصبه في أبريل/نيسان المقبل، تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة. وأشار إلى أنه سيواصل مهامه في رئاسة الوزراء مؤقتاً حتى موعد الانتخابات المبكرة. [TRT عربي]

وتستمر مساعي التوصل إلى تفاهم بين الحكومة والمعارضة، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي بدأت عقب مطالبة الجيش باشينيان بالاستقالة في 25 فبراير/شباط الماضي. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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