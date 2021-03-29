أهم الأحداث:

وزير الخارجية الأمريكي يقول إن علاقة بلاده بالصين تشهد عداءً متزايداً، ورئيس الوزراء الأرميني يعلن عزمه الاستقالة في أبريل/نيسان المقبل.

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بلينكن: علاقاتنا بالصين تشهد عداءً متزايداً

ذكر وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأحد، أنه يرى "عداءً متزايداً" في بعض جوانب علاقة بلاده بالصين. وقال الوزير الأمريكي لشبكة CNN: "ثمة جوانب من العلاقة تشهد عداءً متزايداً وهناك جوانب تنافسية"، مضيفاً أنه توجد أيضاً مجالات تعاون بين البلدين.[TRT عربي]

وفرضت الصين عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكنديين، رداً على قرار مماثل استهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف حقوق الإنسان في إقليم تركستان الشرقية "شينغيانغ" الذي يضم أقلية الأويغور. [TRT عربي]

رئيس الوزراء الأرميني يعلن عزمه الاستقالة في أبريل/نيسان المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، عزمه الاستقالة من منصبه في أبريل/نيسان المقبل، تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة. وأشار إلى أنه سيواصل مهامه في رئاسة الوزراء مؤقتاً حتى موعد الانتخابات المبكرة. [TRT عربي]

وتستمر مساعي التوصل إلى تفاهم بين الحكومة والمعارضة، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي بدأت عقب مطالبة الجيش باشينيان بالاستقالة في 25 فبراير/شباط الماضي. [TRT عربي]