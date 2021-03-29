سياسة
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بعد توقفها لنحو أسبوع.. رئيس قناة السويس يعلن تعويم السفينة الجانحة
أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الاثنين، تعويم السفينة إيفر غيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة سويس واستئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي. يأتي ذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبُّع صوراً تظهر السفينة في عُرض القناة من جديد.
بعد توقفها لنحو أسبوع.. رئيس قناة السويس يعلن تعويم السفينة الجانحة
رئيس هيئة قناة السويس يعلن تعويم السفينة الجانحة / AFP
29 مارس 2021

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الاثنين، تعويم السفينة إيفر غيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي.

يأتي ذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبُّع صوراً تُظهِر السفينة في عُرض القناة من جديد.

وقال ربيع إنه "جرى استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

ونشرت قنوات محلية بثاً مباشراً للسفينة بعد تعويمها وفي أثناء تحركها داخل القناة.

وقبل دقائق من إعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت إلى الوضع العرضي في القناة.

وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه، أن "رياحاً شديدة هبّت في أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة، إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجدداً ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح".

وبدأت فجر الاثنين عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

وصباح الثلاثاء الماضي واجهت سفينة الحاويات طقساً عاصفاً في أثناء سفرها شمالاً في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، ما أدى إلى جنوحها، وسدّ الممرّ المائي العالمي.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجَّلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفر غرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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