قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تمضي بخطى واثقة لتكون قاعدة إنتاج إقليمية للهواتف الذكية.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية: "تركيا التي يُباع فيها أكثر من 10 ملايين هاتف نقال سنوياً، وتشكل نقطة التقاء أسواق أوروبا وروسيا والشرق الأوسط تسير بخطى واثقة، لتكون قاعدة إنتاج للهواتف الذكية في المنطقة".

ولفت إلى أن مصنع شركة "شاومي" الصينية الذي أقامته في تركيا مع شريكتها "سالكومب" باستثمار نحو 30 مليون دولار سيوفر فرص عمل لألفي شخص، عبر طاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين هاتف سنوياً.

وأعرب عن شكره لكل المستثمرين الذي يثقون بتركيا وبقدراتها ومستقبلها، خلال المرحلة العصيبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأشار الرئيس أردوغان إلى تفضيل الشركات العملاقة في العالم تركيا للاستثمار.

وأوضح أن المناخ الاستثماري الداعم لريادة الأعمال في تركيا يلعب دوراً هاماً في اختيارها من قبل الشركات العالمية لتنفيذ الاستثمارات.

و أشار إلى أن تركيا توفر فرصاً هامة للمستثمرين الدوليين من خلال تمتعها بقوة عاملة حيوية ومؤهلة، وتوفيرها إمكانية الوصول إلى أسواق داخلية وإقليمية واسعة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي ونظام تشجيع الاستثمار فيها.

وأعرب الرئيس أردوغان عن ثقته باكتساب الاستثمارات زخماً أكبر مع تنفيذ حزمة الإصلاح الاقتصادي الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد بشكل أكبر، وتراجع تداعيات جائحة كورونا.

كما أكد انفتاح تركيا على طلبات كل الشركات المستثمرة لديها لإقامة مراكزها للتصميم والبحث والتطوير على أراضيها.

يشار إلى أن المصنع الذي أقامته شاومي في منطقة أفجيلار بإسطنبول على مساحة 14 ألف متر مربع، يعد رابع مصنع لها بالشراكة مع سالكومب، بعد مصانعها في الصين والهند وإندونيسيا.