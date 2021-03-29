سياسة
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بجرعة واحدة فقط.. روسيا تسجّل لقاحاً جديداً ضد كورونا
سجّلت وزارة الصحة الروسية الاثنين، لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي يؤخذ بجرعة واحدة، وقالت الوزارة إن اللقاح هو نسخة مطوَّرة من اللقاح الروسي الذي يؤخذ بجرعتين.
بجرعة واحدة فقط.. روسيا تسجّل لقاحاً جديداً ضد كورونا
اللقاح الجديد هو نسخة مطورة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي يؤخد على جرعتين / Reuters
29 مارس 2021

قالت وكالة تاس الروسية الاثنين، إن وزارة الصحة سجلت لقاح "سبوتنيك-لايت"، وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من كوفيد-19، ولكن بجرعة واحدة.

وكانت روسيا قالت الأسبوع الماضي إن التجارب السريرية للقاح السريع الذي وصفته بأنه حلّ مؤقت، ممكن لمساعدة الدول التي تعاني ارتفاع معدلات الإصابة على المضي قدماً في التطعيم.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية سجّلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، في أغسطس/آب 2020، الذي طوّره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويُنتَج بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فاعليته تزيد على 90%.

وقالت موسكو إن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظلّ هو اللقاح الرئيسي المستخدم في روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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