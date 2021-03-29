قالت وكالة تاس الروسية الاثنين، إن وزارة الصحة سجلت لقاح "سبوتنيك-لايت"، وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من كوفيد-19، ولكن بجرعة واحدة.

وكانت روسيا قالت الأسبوع الماضي إن التجارب السريرية للقاح السريع الذي وصفته بأنه حلّ مؤقت، ممكن لمساعدة الدول التي تعاني ارتفاع معدلات الإصابة على المضي قدماً في التطعيم.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية سجّلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، في أغسطس/آب 2020، الذي طوّره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويُنتَج بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فاعليته تزيد على 90%.

وقالت موسكو إن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظلّ هو اللقاح الرئيسي المستخدم في روسيا.