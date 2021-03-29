سياسة
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رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يزوران تركيا 6 أبريل
أعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيسَي المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيزوران تركيا في 6 أبريل/نيسان المقبل، وسيلتقيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يزوران تركيا 6 أبريل
فون دير لاين وميشيل سيلتقيان في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان 6 أبريل/نيسان القادم / AA
29 مارس 2021

يزور رئيسا المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تركيا في 6 أبريل/نيسان المقبل.

وأعلن باريند ليتس، الناطق باسم رئيس المجلس الأوروبي، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، أن فون دير لاين وميشيل سيلتقيان في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان في 6 أبريل/نيسان القادم.​​​​​​​

وتَقرَّر خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، تعزيز التعاون مع تركيا في قضايا مثل الاقتصاد والهجرة والتواصل بين المجتمعات والسفر.

وكان شارل ميشيل أعلن الجمعة، أنه على اتصال مع المسؤولين الأتراك من أجل ترتيب زيارة لتركيا في أبريل/نيسان المقبل، وأعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع تركيا، مؤكداً أهمية بقاء العلاقات الثنائية جيدة.

وأشار مشيسل في مؤامر صحفي الجمعة، إلى أن قضايا تحديث اتفاقية الوحدة الجمركية والتواصل عبر المجتمعات الأوروبية، والسفر، بالإضافة إلى الهجرة، من أهم القضايا على الطاولة بين الاتحاد وتركيا.

من جانبها أكدت أورسولا فون دير لاين، في المؤتمر ذاته، موقف تركيا الإيجابي تجاه دول الاتحاد الأوروبي، منذ القمة الأوروبية الأخير ة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكّرةً بلقائها الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع المنصرم، عبر تقنية الفيديو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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