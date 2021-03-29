بدأ مساء الاثنين اجتماع للحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ومن المقرر أن يتصدر جدول أعمال الاجتماع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، وظهور الطفرات الجديدة من الفيروس حول العالم.

كما يجري خلال الاجتماع تقييم إجراءات التخفيف التدريجي لقيود مواجهة كورونا التي بدأت قبل نحو شهر.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارات مهمة عقب الاجتماع بناءً على المعطيات والبيانات الأخيرة.

ويشارك في الاجتماع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، وسيجري خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجنة العلمية المعنية بالوباء.

وستعيد الحكومة تقييم توزيع حالات الإصابة بطريقة الألوان على الولايات التركية وفقاً لأعداد الإصابات، وبناء على ذلك ستحدّد كيفية مواصلة إجراءات الوقاية من الوباء، وآثار ذلك على الصحة والتعليم والاقتصاد والحياة الاجتماعية في البلاد.

وتناقش الحكومة أيضاً تطورات مراحل التطعيم ضد الفيروس في البلاد، واستيراد اللقاحات من الخارج، بخاصة من الصين وألمانيا وروسيا، بالإضافة إلى آخر ما وصلت إليه مراحل إنتاج اللقاحات المحلية.

وعقب الاجتماع، من المقرر أن يعقد الرئيس أردوغان مؤتمراً صحفياً لإطلاع المواطنين على القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء.