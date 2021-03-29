سياسة
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تجاوزت 15 مليون جرعة.. ما ترتيب تركيا عالمياً بخصوص لقاح كورونا؟
حقنت تركيا مواطنيها بما يفوق 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا، لتكون بذلك في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد الجرعات المستخدمة لتطعيم المواطنين.
تجاوزت 15 مليون جرعة.. ما ترتيب تركيا عالمياً بخصوص لقاح كورونا؟
تأتي تركيا في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد الجرعات المستخدمة لتطعيم المواطنين / AA
29 مارس 2021

تجاوز عدد جرعات اللقاح التي حُقنت في تركيا ضد فيروس كورونا، عتبة 15 مليوناً، ضمن إطار حملة تطعيم بدأتها وزارة الصحة مطلع العام الجاري.

ووفق معطيات الوزارة الاثنين، بلغ عدد تطعيمات الجرعة الأولى أكثر من 8.5 مليون، والجرعة الثانية أكثر من 6.6 مليون.

وبهذا الرقم تكون تركيا في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد الجرعات المستخدمة لتطعيم المواطنين، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وبريطانيا والبرازيل على التوالي، متفوقة بذلك على ألمانيا التي تأتي في المرتبة السابعة، يليها كل من روسيا وإندونيسيا وفرنسا، حسب معطيات موقع Ourworldindata.org.

وتسلمت تركيا حتى اليوم نحو 28 مليون جرعة من لقاحَي "كورونافاك" و"بيونتيك" من خارج البلاد، ومن المنتظر وصول 100 مليون جرعة إلى تركيا بنهاية مايو/أيار المقبل.

وبخصوص اللقاح المحلي، فمن المتوقع الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية عليه نهاية أبريل/نيسان المقبل.

وأكملت وزارة الصحة التركية المرحلة الأولى من حملة التطعيم، التي شملت الكوادر الصحية والمسنّين فوق 65 عاماً ونزلاء دور رعاية المسنين إلى جانب العاملين فيها.

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح كورونافاك الصيني في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدءاً بالعاملين بالقطاع الصحي، ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي ستُطعَّم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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