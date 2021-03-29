سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا.. تَعرَّفها
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدد من القرارات والإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد. وأوضح أردوغان أنه سيُفرض حظر تجول يومَي السبت والأحد في عموم تركيا خلال شهر رمضان.
الرئيس أردوغان يعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا.. تَعرَّفها
الرئيس أردوغان يعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا / AA
29 مارس 2021

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدد من القرارات والإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أنه لن تُنظَّم فاعليات الإفطار والسحور الجماعية في عموم تركيا خلال الشهر الفضيل.

ولفت إلى أن عمل المطاعم خلال شهر رمضان سيقتصر على خدمة إيصال الطلبات إلى المنازل.

وأوضح أردوغان أنه سيُفرَض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم البلاد خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن حظر التجول في الولايات المندرجة ضمن الفئة الحمراء (الأكثر خطورة) سيُطبق يومَي السبت والأحد بشكل كامل (في رمضان وغير رمضان).

وأكد أردوغان أن حظر التجول بين التاسعة مساءً والخامسة صباحاً سيستمر في عموم تركيا على مدار الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us