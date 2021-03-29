سياسة
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فيديو للسفير الأمريكي يقلي "الفلافل" يثير الجدل بالأردن.. والسفارة تعقّب
أثار فيديو للسفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، وهو يقلي الفلافل، جدلاً بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، مما دفع السفارة الأمريكية في عمان إلى التعليق.
فيديو للسفير الأمريكي يقلي "الفلافل" يثير الجدل بالأردن.. والسفارة تعقّب
السفارة الأمريكية قالت إن الفيديو المتداول يرجع إلى عام 2018 عندما كان ووستر قائماً بأعمال السفير 
29 مارس 2021

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، وهو يقلي الفلافل.

وعقّب بعض الناشطين على الفيديو بأن السفير لا يرتدي أي كمامة ولا يلتزم الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مما دفع السفارة الأمريكية إلى التعليق على الحدث.

وقالت السفارة في بيان الاثنين: "سمعنا أن فيديو عام 2018 الخاص بنا الذي يُظهِر سفيرنا الحالي وهو يطهي الفلافل ينتشر مرة أخرى! هذا يجعلنا نرغب في تناول الفلافل وقضاء الوقت معاً، حيث يمكننا التجمع دون كمامات أو تباعد اجتماعي".

وأضافت: "لكننا سعداء باتباع تدابير الصحة العامة لمواصلة حماية عائلتنا وأصدقائنا وجيراننا".

يُذكر أن ووستر شغل منصب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن خلال عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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