تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، وهو يقلي الفلافل.

وعقّب بعض الناشطين على الفيديو بأن السفير لا يرتدي أي كمامة ولا يلتزم الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مما دفع السفارة الأمريكية إلى التعليق على الحدث.

وقالت السفارة في بيان الاثنين: "سمعنا أن فيديو عام 2018 الخاص بنا الذي يُظهِر سفيرنا الحالي وهو يطهي الفلافل ينتشر مرة أخرى! هذا يجعلنا نرغب في تناول الفلافل وقضاء الوقت معاً، حيث يمكننا التجمع دون كمامات أو تباعد اجتماعي".

وأضافت: "لكننا سعداء باتباع تدابير الصحة العامة لمواصلة حماية عائلتنا وأصدقائنا وجيراننا".

يُذكر أن ووستر شغل منصب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن خلال عام 2018.