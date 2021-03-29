أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية الاثنين، توقيع اتفاقية مع تركيا لشراء 4 قاطرات بحرية من طراز "ASD"، وسفينتين إرشاديتين بقيمة 33.46 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه أُجرِيَت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة إسلام آباد، بحضور وزير الشؤون البحرية الباكستاني علي حيدر زيدي، وسفير تركيا لدى باكستان إحسان يوداقول، وممثلين عن شركة "Sanmar" التركية لصناعة السفن.

وأكّدَت الوزارة أن الاتفاقية "تُعَدّ خطوة مهمة للبلدين الشقيقين".

وبموجب الاتفاقية ستبني Sanmar أربع قاطرات بحرية من طراز "ASD" وسفينتين إرشاديتين، في غضون 12 شهراً.