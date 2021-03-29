سياسة
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بـ33 مليون دولار.. باكستان توقع اتفاقية لشراء سفن من تركيا
وقّعت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية مع تركيا الاثنين، اتفاقية لشراء 4 قاطرات بحرية من طراز "ASD" وسفينتين إرشاديتين بقيمة 33.46 مليون دولار، وستسلّم تركيا المعدات المتفَق عليها في غضون 12 شهراً.
بـ33 مليون دولار.. باكستان توقع اتفاقية لشراء سفن من تركيا
تركيا تعهدت بتسليم المعدات المتفَق عليها لباكستان خلال 12 شهراً 
29 مارس 2021

أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية الاثنين، توقيع اتفاقية مع تركيا لشراء 4 قاطرات بحرية من طراز "ASD"، وسفينتين إرشاديتين بقيمة 33.46 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه أُجرِيَت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة إسلام آباد، بحضور وزير الشؤون البحرية الباكستاني علي حيدر زيدي، وسفير تركيا لدى باكستان إحسان يوداقول، وممثلين عن شركة "Sanmar" التركية لصناعة السفن.

وأكّدَت الوزارة أن الاتفاقية "تُعَدّ خطوة مهمة للبلدين الشقيقين".

وبموجب الاتفاقية ستبني Sanmar أربع قاطرات بحرية من طراز "ASD" وسفينتين إرشاديتين، في غضون 12 شهراً.

مصدر:AA
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