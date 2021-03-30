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الرئيس أردوغان يعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا، ورئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يزوران تركيا في 6 أبريل/نيسان.

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الرئيس أردوغان يعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا.. تَعرَّفها

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدد من القرارات والإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد. وأوضح أردوغان أنه سيُفرض حظر تجول يومَي السبت والأحد في عموم تركيا خلال شهر رمضان. [TRT عربي]

ولفت أردوغان إلى أن عمل المطاعم خلال شهر رمضان سيقتصر على خدمة إيصال الطلبات إلى المنازل. وأوضح أنه سيُفرَض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم البلاد خلال شهر رمضان.[TRT عربي]

رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يزوران تركيا 6 أبريل/نيسان

أعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيسَي المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيزوران تركيا في 6 أبريل/نيسان المقبل، وسيلتقيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. [TRT عربي]

وتَقرَّر خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، تعزيز التعاون مع تركيا في قضايا مثل الاقتصاد والهجرة والتواصل بين المجتمعات والسفر. [TRT عربي]