كشفت قناة "كان" العبرية، الاثنين، أن 13 يهودياً من اليمن وصلوا إلى مصر مؤخراً، بعد تهريبهم سراً، في انتظار نقلهم إلى إسرائيل أو الإمارات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن ما أوردته قناة "كان" الرسمية مساء الاثنين.

وبحسب القناة، لم يتبق في اليمن سوى 6 يهود يمنيين من بينهم ليفي مرحافي، المعتقل لدى جماعة الحوثي منذ 2016، بتهمة المساعدة في تهريب مخطوطة توراة قديمة إلى إسرائيل.

وأضافت أن "بعض أبناء العائلة الذين هُربوا سراً يريدون الهجرة إلى إسرائيل، لكن الخطوة جرى تجميدها مؤقتاً بعد رفض أحدهم".

ويحاول أقارب للواصلين حديثاً إلى مصر الضغط عليهم للحاق بهم إلى إسرائيل أو الانتقال إلى الإمارات، أسوة بعائلات يهودية أخرى هاجر أبناؤها من اليمن خلال الأشهر الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وذكر بعض الواصلين إلى مصر أنهم زاروا قريبهم مرحافي في السجن قبل مغادرتهم اليمن، لافتين إلى أن ظروف اعتقاله تحسنت، وأن جهوداً تبذل لإطلاق سراحه، دون ذكر الجهات التي تقود هذه المساعي.

والأحد ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الحوثيين تسببوا في هجرة العائلات اليهودية الـ3 الأخيرة في اليمن.

وقالت الصحيفة إنه مقابل هجرة اليهود الـ13 إلى دولة عربية لم تحددها، تعهد الحوثيون بإطلاق سراح مرحافي، دون أن يتسنى الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين بشأن ما أوردته "الشرق الأوسط".

وفي مارس/آذار 2016 استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 17 من أبناء الجالية اليهودية في اليمن، جلبوا معهم مخطوطة توراتية، وهو ما أغضب الحوثيين آنذاك، وفق المصدر ذاته.