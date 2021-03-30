سياسة
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بعد حذف حساباته على مواقع التواصل.. ترمب يدشن موقعاً إلكترونياً رسمياً
بعد حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دشن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب موقعاً إلكترونياً رسمياً ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم.
بعد حذف حساباته على مواقع التواصل.. ترمب يدشن موقعاً إلكترونياً رسمياً
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يطلق موقعاً إلكترونياً رسمياً له / Reuters
30 مارس 2021

دشن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب موقعاً إلكترونياً رسمياً ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع (45office دوت كوم) صوراً عديدة لترمب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين، والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية: "مكتب دونالد جيه. ترمب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترمب، مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولاً".

ويضم قسم "من نحن؟" بالموقع موجزاً من 850 كلمة عن فترة ترمب الرئاسية، ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيراً بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى، وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترمب الانتخابية عام 2020، قد قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز هذا الشهر إن الرئيس السابق سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وعلقت تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات ترمب بعد الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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