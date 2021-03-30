خلص تقرير مكوَّن من 123 صفحة، أعدّته منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا، إلى أن منشأ الفيروس جاء على الأرجح من الحيوانات لا من مختبر في الصين.

وحدّد التقرير بناءً على تحقيق أجراه فريق خبراء دوليين وصينيين، أربعة مصادر محتمَلة للفيروس.

ووفقاً للتقرير، فإن الاحتمال الأول هو أن الفيروس انتشر من خلال مضيف حيواني وسيط، قد يكون حيواناً برياً أُسر ورُبّي في مزرعة، أما الاحتمال الثاني فهو من خلال انتقال مباشر من حيوان معروف أنه يحمل فيروس كورونا أو ما شابه مثل البنغول أو الخفافيش.

وأضاف التقرير إنه من غير المحتمل أن يكون الفيروس جاء من أطعمة مجمدة، فيما أشار إلى أن الأقلّ احتمالاً هو تسرُّب الفيروس من مختبر.

ورغم كثير من التفاصيل التي رصدها التقرير فإنه لا دليل دامغاً ونهائياً على أصل الوباء.

ووفقاً للتقرير فإن من المرجح أن فيروس كورونا نشأ وانتشر قبل شهر أو شهرين من اكتشافه مبدئياً في ديسمبر/كانون الثاني 2019.

ووفقاً لمراقبين، يظهر كثير من المخاوف بشأن توقيت الوصول والعملية والمنهجية المتبَعة في هذا التحقيق.

فقد أرجأت الصين مراراً السماح لفريق خبراء الأمم المتحدة بدخول البلاد حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2020، وبرزت تساؤلات حول ما يمكن لفريق الخبراء أن يعثر عليه بعد مرور عام على ظهور الفيروس.