قال مكتب المدعي العامّ الفرنسي في فرساي الثلاثاء، إن لاعب المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة سيمثل أمام القضاء في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في قضية محاولة ابتزاز مرتبطة بشريط فيديو جنسي يظهر فيه زميله في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا.

وستجري محاكمة بنزيمة في الفترة بين 20 و22 أكتوبر/تشرين الأول.

ويُشتبه في ضغط مهاجم ريال مدريد على فالبوينا عام 2015، لدفع أموال للمبتزين الذين هدّدوا بكشف مقطع فيديو جنسي ظهر فيه فالبوينا.

ووُقِف بنزيمة عن اللعب مع المنتخب الفرنسي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب الاشتباه في تورطه في الفضيحة، على الرغم من استمراره في اللعب لريال مدريد.

ويعتقد المحققون الذين اتهموا بنزيمة بأن صديقاً له اتصل به في ذلك العام للتوسط في إقناع فالبوينا بالتعامل مباشرة مع المبتزين، لكن فالبوينا أبلغ الشرطة بدلاً من ذلك.