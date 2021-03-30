سياسة
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تركيا تفتتح أول منشأة لإنتاجه.. ماذا تعرف عن "الغرافين" الأقوى من الفولاذ؟
افتتحت تركيا الثلاثاء، أول منشأة للإنتاج الواسع لمادة الغرافين المعروفة بقوتها واستخداماتها المتعددة، في العاصمة أنقرة. وتصنَّف مادة الغرافين ضمن قائمة موادّ المستقبل بسبب قوتها واستخداماتها المتعددة.
تركيا تفتتح أول منشأة لإنتاجه.. ماذا تعرف عن "الغرافين" الأقوى من الفولاذ؟
تركيا تفتتح أول منشأة للإنتاج الواسع لمادة الغرافين / AA
30 مارس 2021

افتتحت تركيا الثلاثاء، أول منشأة للإنتاج الواسع لمادة الغرافين المعروفة بقوتها واستخداماتها المتعددة، في العاصمة أنقرة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك خلال مراسم الافتتاح، إن تركيا واحدة من 10دول حول العالم قادرة على إنتاج الغرافين بكميات كبيرة.

وحول مزايا الغرافين قال الوزير التركي: "بفضل الغرافين، يمكن إنتاج المواد التي تدوم طويلاً، والبطاريات فائقة السرعة القابلة لإعادة الشحن، والطائرات الأسرع والأخف وزناً، والأجهزة الإلكترونية التي يمكنها الاتصال بالخلايا العصبية في الجسم، و يمكن إيجاد حلول لمشكلات التآكل والتدفئة والتوصيل".

وأوضح الوزير أن تركيا بهذه المنشأة سوف تكون قادرة على إنتاج الغرافين بإمكانات وقدرات محلية خالصة، وستصبح من أهمّ مراكز إنتاج وتصدير الغرافين في العالم.

وتصنَّف مادة الغرافين ضمن قائمة موادّ المستقبل بسبب قوتها واستخداماتها المتعددة، وهو عبارة عن طبقة من ذرات الكربون التي يُحصل عليها من الغرافيت.

والغرافين أقوى 200 مرة من الفولاذ، وأكثر قساوة من الألماس، كما يتحمل الحرارة والكهرباء أكثر من أي مادة أخرى، بما في ذلك الذهب والنحاس، وهو أصغر بمليون مرة من خصلة الشعر.

ويُستخدم الغرافين في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل صناعة الطيران واستكشاف الفضاء والطب والطاقة والإلكترونيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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