سياسة
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الأولى منذ 2013.. الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على إيرانيين
نقلت رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد بصدد الموافقة على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.
الأولى منذ 2013.. الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على إيرانيين
دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي يقولون إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات على إيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان / Reuters
30 مارس 2021

قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد بصدد الموافقة الأربعاء، على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2013، وفقاً لرويترز.

وقال الدبلوماسيون إن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن تُنشر أسماؤهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيّز التنفيذ.

وفيما لم يذكر الدبلوماسيون مزيداً من التفاصيل، أحجم الاتحاد الأوروبي عن التعليق.

ورفضت إيران مراراً اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان، ولم يتسنَّ الاتصال بالمسؤولين الإيرانيين للتعليق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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