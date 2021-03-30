سياسة
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تهمة جديدة.. السجن عامين لمضيف فيتنامي أُدينَ بنشر كورونا
أدانت محكمة فيتنامية مضيفاً يعمل في شركة الطيران الوطنية، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعد اتهامه بنشر كورونا في المدينة التي يقطن بها، وقالت السلطات إن المضيف تسبب في وضع 861 شخصاً في الحجر الصحي، وكلّف المدينة خسائر بلغت 190 ألف دولار أمريكي.
تهمة جديدة.. السجن عامين لمضيف فيتنامي أُدينَ بنشر كورونا
لم يتخطَّ عدد المصابين بالفيروس في فيتنام 2600 مع 35 حالة وفاة بين سكان البلاد البالغ عددهم 98 مليون نسمة / Reuters
30 مارس 2021

حكم القضاء الفيتنامي بسجن مضيف في شركة الطيران الوطنية عامين مع وقف التنفيذ لإدانته بنشر فيروس كورونا بعد عودته من رحلة جوية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة على الإنترنت أن دونغ تان هاو كسر شرط الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين، والتقى 46 شخصاً بعد العمل على رحلة لإعادة ركاب من اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأُدينَ الرجل البالغ 29 عاماً بتهمة "نشر أمراض معدية بشكل خطير"، في محكمة بجنوب مدينة هو-شي-منه الفيتنامية.

واعتمدت الدولة الشيوعية تدابير مشددة لمكافحة الفيروس تشمل تتبع مخالطي المصابين بصورة مكثفة وفرض حجر صحي جماعي إلزامي للحفاظ على معدلات الإصابة عند مستويات منخفضة.

ولم يتخطَّ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 2600 مع 35 حالة وفاة بين سكان فيتنام البالغ عددهم 98 مليون نسمة.

وقد انتهك هاو قواعد الحجر الصحي بعد أسبوع من وصوله إلى المنزل، وأظهر اختبار كوفيد-19 أنه مصاب بالفيروس بعد أيام.

وذكرت تقارير إعلامية أن المضيف التقى قبل خضوعه للفحص أصدقاء وشارك في مسابقة في جامعة بمدينة هو-شي-منه، ونقل الفيروس إلى ثلاثة أشخاص.

وحسب الناطق بلسان سلطات المدينة، فقد "تأثرت حياة أكثر من ألفي شخص من سكان المدينة، إذ وُضع 861 شخصاً في الحجر الصحي الإلزامي، ولزم 1400 آخرون منازلهم".

وقال ممثلو الادعاء إن تحركات هاو كبّدت المدينة "خسارة مادية إجمالية" بلغت 190 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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