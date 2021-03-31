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سوريا وليبيا وشرق المتوسط.. تعرف القضايا التي تناولها "الأمن القومي التركي"، و"أكسيوس" يكشف كواليس المحاولات الأمريكية للتفاوض مع إيران.

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سوريا وليبيا وشرق المتوسط.. تعرف القضايا التي تناولها "الأمن القومي التركي"

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الفاعلة في سوريا إلى الحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية. [TRT عربي]

وأكد المجلس في بيان الثلاثاء، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية تحقيق حلّ دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية. [TRT عربي]

وأضاف أن تركيا ستواصل كما كانت في السابق، دعمها لكل مبادرة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. [TRT عربي]

كما دعا البيان اليونان التي زادت سياساتها المعادية لأنقرة، إلى احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنه نوقش خلال الاجتماع انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان ضدّ الأقلية التركية وضد طالبي اللجوء. [TRT عربي]

"خطوة بخطوة".. أكسيوس يكشف كواليس المحاولات الأمريكية للتفاوض مع إيران

قال مسؤولون أمريكيون مشاركون في المحادثات بين واشنطن وطهران، إن جهود إدارة بايدن لإعادة التواصل مع إيران بشأن برنامجها النووي تواجه ثلاث عقبات رئيسية: الافتقار إلى قنوات اتصال مباشرة، وانقسامات داخل القيادة في طهران، وانتخابات رئاسية إيرانية وشيكة، حسب موقع أكسيوس الأمريكي. [TRT عربي]

ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه على استعداد لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق، من خلال التراجع عن خطواتها المتسارعة في تخصيب اليورانيوم الذي تعهدت به منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018. [TRT عربي]