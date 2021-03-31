أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أنّ أوروبا مهمة جداً لليبيا، إلى جانب أهمية تركيا لبلاده من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك في حديث لرئيس الحكومة الليبية لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليومية الإيطالية، واسعة الانتشار، الثلاثاء.

وأعرب الدبيبة عن ثقته بأن الأراضي الليبية ستتوحد من جديد كما كانت قبل 2011.

كما أشار إلى زيارته مصر قبل فترة، واصفاً العلاقات مع القاهر ة بأنها "محورية" لمستقبل ليبيا.

ولفت المسؤول الليبي أيضاً إلى أنّ بلاده تعاني كإيطاليا واليونان وتركيا وفرنسا من الهجرة غير النظامية.

وحول علاقات بلاده مع إيطاليا، أشار الدبيبة إلى أنّ حجم التجارة بين البلدين سيتجاوز قريبا 16 مليار دولار سنوياً.