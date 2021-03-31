سياسة
2 دقيقة قراءة
توقيف عسكريين في النيجر إثر محاولة انقلاب
أفاد مصدر أمني بتوقيف عدة عسكريين في النيجر إثر "محاولة انقلاب"، وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في نيامي، عاصمة النيجر، بالقرب من القصر الرئاسي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
توقيف عسكريين في النيجر إثر محاولة انقلاب
سماع إطلاق نار كثيف قرب مقر الرئاسة في النيجر (صورة إرشيفية) / AA
31 مارس 2021

أوقف عسكريون في النيجر إثر "محاولة انقلاب" و"الوضع تحت السيطرة"، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر: "وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب. ولم تتمكن هذه المجموعة من الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن ردّ الحرس الرئاسي"، وأكد أن الوضع بات "تحت السيطرة".

وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في نيامي، عاصمة النيجر، بالقرب من القصر الرئاسي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ممَّا أثار مخاوف من محاولة انقلاب ومزيد من الاضطرابات قبل أيام فقط من أداء الرئيس الجديد للبلاد اليمين الدستورية.

وقال سكان نيامي إن إطلاق النار استمر أكثر من 15 دقيقة، لكن الهدوء عاد إلى المدينة بعد ذلك.

وتأتي محاولة الانقلاب قبل التنصيب المقرر الجمعة في نيامي للرئيس المنتخب الجديد محمد بازوم المقرب جداً من رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد يوسفو.

وطعن منافسه الرئيس السابق محمد عثمان في نتائج الانتخابات، وأعلن فوزه ودعا إلى "احتجاجات سلمية" في أنحاء البلاد.

وتسليم السلطة بين محمد يوسفو ومحمد بازوم هو الأول بين رئيسين منتخبين ديمقراطياً في تاريخ البلاد التي شهدت سابقاً أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وشغل بازوم (61 عاماً) عدة مناصب عليا في حكومة الرئيس المنتهية ولايته محمود يوسفو، منها وزير الخارجية، والداخلية، والشؤون الدينية.

أما عثمان (71 عاماً) فكان أول رئيس منتخب ديمقراطياً للنيجر، قبل أن يطيح به انقلاب عسكري عام 1996، كما كان رئيساً لجمعية النيجر الوطنية بين عامي 1999 و2009.

وتعد النيجر التي يبلغ عدد سكانها نحو 24 مليون نسمة، واحدة من أفقر دول العالم، ويعاني اقتصادها بشكل كبير أيضاً بسبب جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us