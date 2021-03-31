طالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، منظمة الصحة العالمية بدراسة احتمال تَسرُّب فيروس كورونا المستجد من مختبر أمريكي.

وذكرت المتحدثة في مؤتمر صحفي الأربعاء، أنه يُحتمل تَسرُّب هذا الفيروس من المختبر العسكري الأمريكي في فورت ديتريك، ومن مؤسسات أمريكية مماثلة، تنتشر في بلدان أخرى.

وأضافت: "بخصوص استمرار احتمال تَسرُّب الفيروس نتيجة خطأ أو حادثة في المختبر، قال أعضاء مجموعة الخبراء إنهم في حال الضرورة سيُجرُون دراسات في المختبرات حول العالم".

وتابعت تشونينغ: "وكما تعلمون، أُجرِيَت بالفعل مثل هذه الدراسة في المختبرات لدينا في ووهان، ولكن متى ستُفتَح أبوب فورت ديتريك أمام الخبراء".

وأردفت: "أودّ أن أسألكم: لماذا لا تتحدث وسائل الإعلام الأجنبية عن مختبرات فورت ديتريك؟"، لافتة إلى أن الأنباء حول طبيعة نشاط ذلك المختبر ظهرت منذ يونيو/حزيران 2019، لكنها اختفت لاحقاً.

وتساءلت تشونينغ: "لماذا تلتزمون الصمت؟!".