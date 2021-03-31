سياسة
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الصين تطالب "الصحة العالمية" بدراسة احتمالية تسرُّب كورونا من مختبر أمريكي
دعَت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، منظمة الصحة العالمية إلى فحص مختبر فورت ديتريك العسكري الأمريكي، ودراسة احتمالية تَسرُّب فيروس كورونا منه.
الصين تطالب "الصحة العالمية" بدراسة احتمالية تسرُّب كورونا من مختبر أمريكي
المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لمنظمة الصحة العالمية: لماذا تلتزمون الصمت؟ / Reuters
31 مارس 2021

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، منظمة الصحة العالمية بدراسة احتمال تَسرُّب فيروس كورونا المستجد من مختبر أمريكي.

وذكرت المتحدثة في مؤتمر صحفي الأربعاء، أنه يُحتمل تَسرُّب هذا الفيروس من المختبر العسكري الأمريكي في فورت ديتريك، ومن مؤسسات أمريكية مماثلة، تنتشر في بلدان أخرى.

وأضافت: "بخصوص استمرار احتمال تَسرُّب الفيروس نتيجة خطأ أو حادثة في المختبر، قال أعضاء مجموعة الخبراء إنهم في حال الضرورة سيُجرُون دراسات في المختبرات حول العالم".

وتابعت تشونينغ: "وكما تعلمون، أُجرِيَت بالفعل مثل هذه الدراسة في المختبرات لدينا في ووهان، ولكن متى ستُفتَح أبوب فورت ديتريك أمام الخبراء".

وأردفت: "أودّ أن أسألكم: لماذا لا تتحدث وسائل الإعلام الأجنبية عن مختبرات فورت ديتريك؟"، لافتة إلى أن الأنباء حول طبيعة نشاط ذلك المختبر ظهرت منذ يونيو/حزيران 2019، لكنها اختفت لاحقاً.

وتساءلت تشونينغ: "لماذا تلتزمون الصمت؟!".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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