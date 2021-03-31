أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الوقت قد حان لإطلاق صفة منظمة دولية على مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي".

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة غير الرسمية، لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي" المقامة عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وقال أردوغان: "واثق أن الوقت قد حان لإطلاق صفة منظمة دولية على المجلس التركي"، لافتاً إلي أن التغيرات التي تواجه العالم تزيد من أهمية كيانات التعاون مثل المجلس التركي.

وأشار إلى أن "المجلس التركي استكمل طابعه المؤسسي خلال 12 عاماً، وهو يتمتع بسمعة دولية عالية".

كما أعرب عن أمله في أن تعقد القمة العادية الثامنة للمجلس التركي بإسطنبول في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتها لحماية المعالم التركية في إقليم "قره باغ" وإعادة إحيائها.

كما هنأ نظيره الأذربيجاني إلهام علييف قائلاً: "أهنئ مرة أخرى أخي العزيز إلهام علييف وجميع أبناء الشعب الأذربيجاني بمناسبة تحرير إقليم قره باغ".