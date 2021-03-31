سياسة
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"نسور النيل 2".. تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والسودان
كشفت القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، عن انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان "نسور النيل 2" في قاعدة "مروي" الجوية شمالي السودان. ويهدف التدريب إلى "قياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة" .
"نسور النيل 2".. تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والسودان
تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والسودان في قاعدة "مروي" الجوية شمالي السودان
31 مارس 2021

كشفت القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، عن انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان "نسور النيل 2" في قاعدة "مروي" الجوية شمالي السودان.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الأربعاء، مشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين في التدريبات.

وتضمنت التدريبات أنشطة تدريبية مكثفة لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى "تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام" بحسب بيان المتحدث العسكري.

كما نفذت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين تدريبات على الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن التدريب يهدف "إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة" .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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