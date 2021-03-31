سيطر النقاش حول الحجاب على الجلسات التي دشنها مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة قانون "الانفصالية".

ومرر المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، نصوصاً تعديلية لمشروع القانون المسمى: "احترام مبادئ الجمهورية" منها خاصة تلك المتعلقة بالحجاب، رغم معارضة شديدة من وزير الداخلية جيرارلد دارمنان،

ومن بين التعديلات التي أقرها المجلس، تعديلان يحظران ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ في الأنشطة خارج المدرسة، بمن فيهم أمهات التلاميذ.

وهما تعديلان سبق لمجلس الشيوخ أن تبناهما عام 2019 في قراءة أولى. و مرر النواب مشروع التعديلين بـ177 صوتاً ومعارضة 141 من البرلمانيين.

ويطرح هذا التعديل الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية، رغم أن النواب حرصوا على عدم ذكر كلمة حجاب خلال مناقشاتهم، لكنهم أصروا على الطابع العلماني للتعليم في فرنسا، واعتبار الأنشطة خارج المدرسة جزءاً من النظام التعليمي في البلاد، بما يعني أنه يجب أن يلتزم بدوره بمبادئ العلمانية.

وبذلك يكون النواب بمصادقتهم على التعديلين، وسعوا الحظر المفروض منذ عام 2004 على ارتداء الرموز الدينية، من طلاب المدارس والكليات والمدارس الثانوية لارتداء "لافتات أو ملابس "يظهرون من خلالها انتماءهم الديني"، إلى الأشخاص المشاركين في الأنشطة المرتبطة بالتدريس داخل أو خارج المؤسسات التي تنظمها هذه المدارس والمؤسسات التعليمية العامة.

من جهة أخرى، وارتباطاً بالرموز الدينية، جرى اعتماد مشروع تعديل آخر على قانون الانفصالية، يهدف إلى منع ارتداء "البوركيني" في حمامات السباحة البلدية أو أماكن الاستحمام التابعة للبلدية. ويؤكد نص المشروع على أن القوانين الداخلية الخاصة بتلك الأماكن "تضمن احترام مبادئ حيادية الخدمات العامة والعلمانية". وقد لقي هذا التعديل بدوره معارضة من قبل وزير الداخلية، لكن معارضته لم تجد صدى عند أغلبية النواب ممن صادقوا على المشروع.

وقد صادق النواب أيضاً على تعديل يحظر على القاصرين ارتداء "لافتات أو أزياء" في الأماكن العامة "التي تدل ظاهرياً على الانتماء الديني"، ويمنع "لبس القاصر أي لباس من شأنه أن يشير إلى دونية المرأة".

يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان قد صوت في قراءة أولى جرت بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول لصالح مشروع قانون يمنع ارتداء الرموز الدينية، بينها الحجاب، على أولياء التلاميذ المرافقين في النزهات المدرسية، بأغلبية 163 صوتاً مقابل 114.