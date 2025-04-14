جاء ذلك في بيانات صادرة عن السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن.

وفجر الأحد أعلنت "منسقية مقاومة الفاشر" (لجنة شعبية) أن حصيلة ضحايا هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، بما فيها مخيما "زمزم وأبو شوك" للنازحين، بولاية شمال دارفور غربي السودان، تجاوزت السبت 320 قتيلاً وجريحاً.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

السعودية

وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان عن "إدانة المملكة واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وأبو شوك)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عديد من الأشخاص"، واعتبرتها "انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشددت الوزارة على "رفض المملكة هذه الانتهاكات وضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني".

وأكدت الخارجية السعودية أهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما وُقّع عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو/أيار 2023، وهو التزام حماية المدنيين في السودان.

الإمارات

أدانت الإمارات في بيان للخارجية "بشدة الهجمات المسلحة على مخيّمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء"، واعتبرتها "انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي".

ودعت الإمارات "جميع الأطراف التي لا تضع أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوداني إلى احترام التزاماتها وفق القانون الدولي وإعلان جدة، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية عاجلاً وبكل الوسائل المتاحة وبلا أي عوائق".

وجددت تأكيدها "موقف دولة الإمارات الداعي إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

قطر

وأدانت قطر في بيان للخارجية بشدة "الهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في إقليم دارفور"، وعدتها "انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت "الحاجة الماسَّة إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بمدينة الفاشر ومحيطها، وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام لمعالجة الأوضاع الإنسانية في الإقليم"، مجددة "دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان".

الكويت

أعربت الكويت في بيان للخارجية، عن "إدانتها واستنكارها للهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين"، واعتبرتها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، مجددة "الرفض القاطع لمثل هذه الانتهاكات".

وشددت على "ضرورة وقف تلك الهجمات التي تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعوق جهود الإغاثة".

سلطنة عمان

أعربت الخارجية العمانية في بيان، عن إدانة بلادها للهجمات ذاتها، مؤكدة أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وشدّدَت سلطنة عمان على "دعم الجهود الدولية كافة، الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان بما يكفل لشعبها حقّ العيش بأمان واستقرار وسلام"، مجددة دعوة جميع الأطراف إلى اللجوء إلى الحوار لحل النزاعات “حفظاً للمصالح العليا للشعب السوداني".

مصر

بدورها أدانت مصر في بيان للخارجية "الهجمات على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور"، مستهجنة "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية".

وشدّدَت على "ضرورة عدم الاعتداء بأي شكل على العاملين في المجال الإنساني"، مؤكدة "موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه".

الأردن

كذلك أدان الأردن في بيان للخارجية بأشدّ العبارات "الهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين في الفاشر"، مؤكدا "التضامن مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الهجوم الأليم".

وشدد البيان على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، بما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

ساحة مأساة جديدة

والسبت، قالت شبكة أطباء السودان في منشور عبر إكس: "خلال يومين صفّت قوة تتبع الدعم السريع 10 من الكوادر الطبية، بينهم مدير مستشفى أم كدادة بولاية شمال دارفور، و9 آخرين من الكوادر الطبية العاملة بمعسكر زمزم للنازحين، عقب الهجوم الذي نفّذَته الدعم السريع الجمعة".

بهذا الخصوص قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور (لجنة أهلية) في بيان، إن "مخيم أبو شوك للنازحين تحول مساء السبت من جحيم الحرب إلى ساحة مأساة جديدة بعد أن أقدمت قوات الدعم السريع على استهدافه بالقصف المدفعي في أثناء صلاة المغرب، ما أدى إلى استشهاد عدد من النازحين".

وكان المخيم تَعرَّض نهاراً لقصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 5 نازحين وإصابة آخرين، وسط عجز تامّ عن إسعافهم في ظل انهيار النظام الصحي وغياب الخدمات الطبية، وفق البيان نفسه.

وأشار البيان إلى أن القصف المدفعي تجدد على مخيم زمزم الساعة 11 مساءً السبت بالتوقيت المحلي (21:00ت.غ).

وحمّلت المنسقية قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف المتكرر للمدنيين العزل وطالبها بوقف فوري لأعمال القصف والاعتداء.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات، إلا أنها قالت في بيان مساء السبت: "نؤكّد التزامنا حماية المدنيين، وحرصنا على احترام القانون الدولي والإنساني".

ومساء السبت قالت الأمم المتحدة في بيان: "يجب أن تتوقف الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك بالفاشر فوراً".

ولليوم الثالث تواصل قوات الدعم السريع هجومها على مخيم زمزم للنازحين بالفاشر، وفق مصادر محلية.

ومنذ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفَت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" في ولايات السودان لصالح الجيش.