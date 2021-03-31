سياسة
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بعد تسلقهم شرفات المبنى.. مهاجرون ينقذون عائلة فرنسية بعد نشوب حريق
استطاعت مجموعة من الشباب المهاجرين إنقاذ عائلة في مدينة نانت الفرنسية، بعد نشوب حريق في منزلها. وأظهرت لقطات مصوّرة الشباب وهم يتسلقون شرفات المبنى السكني لمساعدة الوالدين على الهروب من المنزل.
بعد تسلقهم شرفات المبنى.. مهاجرون ينقذون عائلة فرنسية بعد نشوب حريق
مجموعة من الشباب المهاجرين في مدينة نانت الفرنسية يتسلقون شرفات مبنى سكني لإنقاذ عائلة نشب حريق في منزلها / مواقع التواصل
31 مارس 2021

شهدت مدينة نانت الفرنسية حادثاً بطولياً تمثّل في إنقاذ مجموعة من الشباب المهاجرين عائلة فرنسية نشب حريق في منزلها.

وأظهرت لقطات مصوّرة الشباب وهم يتسلقون شرفات المبنى السكني لمساعدة الوالدين على الهروب من المنزل، فيما وُضِعت مراتب سرير أُلقيت عليها الطفلة الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر.

ونُقِلت الطفلة إلى المستشفى، لكن العاملين هناك قالوا إنها بدأت في التعافي.

من جهته صرّح أحد الشباب الذين شاركوا في عملية الإنقاذ ويُدعى تحميد، لموقع "أويست فرانس" بأن إلقاء الطفلة من الشرفة "كان آخر حل ممكن" بعد تصاعد أعمدة الدخان داخل المنزل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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