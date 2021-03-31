شهدت مدينة نانت الفرنسية حادثاً بطولياً تمثّل في إنقاذ مجموعة من الشباب المهاجرين عائلة فرنسية نشب حريق في منزلها.

وأظهرت لقطات مصوّرة الشباب وهم يتسلقون شرفات المبنى السكني لمساعدة الوالدين على الهروب من المنزل، فيما وُضِعت مراتب سرير أُلقيت عليها الطفلة الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر.

ونُقِلت الطفلة إلى المستشفى، لكن العاملين هناك قالوا إنها بدأت في التعافي.

من جهته صرّح أحد الشباب الذين شاركوا في عملية الإنقاذ ويُدعى تحميد، لموقع "أويست فرانس" بأن إلقاء الطفلة من الشرفة "كان آخر حل ممكن" بعد تصاعد أعمدة الدخان داخل المنزل.