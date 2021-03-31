بحثت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، الخطوات الجديدة التي سيجري اتخاذها لتسهيل التجارة وزيادة حجمها بين أنقرة وواشنطن.

جاء ذلك في لقاء جمعهما عبر الوسط الافتراضي، الأربعاء، بحسب تغريدة نشرتها بكجان.

وأفادت الوزيرة التركية أنها أجرت مع تاي لقاء وصفته بالمثمر، مشيرة إلى أنهما تبادلتا خلاله وجهات النظر حول القضايا العالمية والثنائية.

وأضافت: "قيّمنا مع تاي علاقاتنا الاقتصادية الراهنة وأظهرنا إرادة قوية لتعزيز التجارة بين تركيا والولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنها ناقشت مع تاي مواضيع مثل الأداء الفعال لمنظمة التجارة العالمية، والتجارة المستدامة بيئياً.

وعلى صعيد متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة "USTR"، أن بكجان وتاي شددتا على أهمية التواصل المنتظم والعلاقات الثنائية.

وأوضح أنهما تناولتا سبل التنسيق في القضايا التجارية الرئيسية ذات المصالح المشتركة، بما فيها فرص زيادة الوصول إلى الأسواق بمختلف القطاعات وفرض الضرائب على الخدمات الرقمية والطاقة العالمية الفائضة في الصلب والألمنيوم.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة ارتفع رغم وباء كورونا بنسبة 13.5% في 2020، ليصل إلى 10.1 مليارات دولار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الفائت 22.1 مليار دولار.