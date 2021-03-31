سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة وواشنطن تبحثان خطوات تسهيل التجارة وزيادتها
بحثت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، الخطوات الجديدة التي سيتم اتخاذها لتسهيل التجارة وزيادة حجمها بين أنقرة وواشنطن.
أنقرة وواشنطن تبحثان خطوات تسهيل التجارة وزيادتها
أنقرة وواشنطن تبحثان خطوات تسهيل التجارة وزيادتها
31 مارس 2021

بحثت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، الخطوات الجديدة التي سيجري اتخاذها لتسهيل التجارة وزيادة حجمها بين أنقرة وواشنطن.

جاء ذلك في لقاء جمعهما عبر الوسط الافتراضي، الأربعاء، بحسب تغريدة نشرتها بكجان.

وأفادت الوزيرة التركية أنها أجرت مع تاي لقاء وصفته بالمثمر، مشيرة إلى أنهما تبادلتا خلاله وجهات النظر حول القضايا العالمية والثنائية.

وأضافت: "قيّمنا مع تاي علاقاتنا الاقتصادية الراهنة وأظهرنا إرادة قوية لتعزيز التجارة بين تركيا والولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنها ناقشت مع تاي مواضيع مثل الأداء الفعال لمنظمة التجارة العالمية، والتجارة المستدامة بيئياً.

وعلى صعيد متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة "USTR"، أن بكجان وتاي شددتا على أهمية التواصل المنتظم والعلاقات الثنائية.

وأوضح أنهما تناولتا سبل التنسيق في القضايا التجارية الرئيسية ذات المصالح المشتركة، بما فيها فرص زيادة الوصول إلى الأسواق بمختلف القطاعات وفرض الضرائب على الخدمات الرقمية والطاقة العالمية الفائضة في الصلب والألمنيوم.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة ارتفع رغم وباء كورونا بنسبة 13.5% في 2020، ليصل إلى 10.1 مليارات دولار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الفائت 22.1 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us