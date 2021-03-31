سياسة
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المسيّرات التركية في قره باغ.. نموذج يدرسه الجيش الأمريكي
أصدرت "فورين بوليسي" تقريراً بعنوان "الجيش الأمريكي يستخلص العبر من الصراع في قره باغ"، يشير إلى بدء الجيش الأمريكي دراسة أسباب نجاح المسيّرات التركية في ضمان الانتصار لأذربيجان خلال معارك تحرير إقليم قره باغ الذي كان واقعاً تحت الاحتلال الأرميني.
المسيّرات التركية في قره باغ.. نموذج يدرسه الجيش الأمريكي
Bayraktar TB2, 200 bin ucus saatini tamamladi / AA
31 مارس 2021

أفاد تقرير أصدرته "فورين بوليسي" بعنوان "الجيش الأمريكي يستخلص العبر من الصراع في قره باغ"، بأن عناصر بالجيش الأمريكي تدرس أسباب نجاح المسيّرات التركية في ضمان الانتصار لأذربيجان خلال المعارك التي خاضتها لتحرير إقليم قره باغ الذي كان واقعاً تحت الاحتلال الأرميني.

وتنقل فورين بوليسي عن الكولونيل الأمريكي سكوت شاو قوله: "يمكنكم مشاهدة مقاطع لدبابات (أرمينية) تُقصف بالمسيّرات الهجومية (التركية)، وكيف انهارت المواقع الدفاعية للأرمينيين".

وحظيت الطائرات المسيّرة التركية بثناء عالمي، بما دفع دولاً عدة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية في ضوء نجاح تلك المسيّرات مؤخراً في ساحات بليبيا وسوريا وقره باغ.

وأشار التقرير إلى اعتماد القوات الأذربيجانية في قره باغ على مسيّرات بيرقدار TB-2 التركية، في مواجهة المدرعات الأرمينية.

وقد طوِّرت وصُنِّعت مسيّرات بيرقدار TB-2 من قِبل شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، وتستخدمها القوات المسلحة الأذربيجانية منذ 2015، ولكنها أثبتت فاعليتها خلال معارك قره باغ خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سلّطت المملكة المتحدة الضوء على "التوظيف الخيالي" لأنقرة للمسيّرات في ليبيا وقره باغ، بوصفه نموذجاً يُحتذى، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة الدفاع البريطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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