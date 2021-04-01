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أردوغان يقول إن الوقت حان لاكتساب "المجلس التركي" صفة دولية، وروما تعتقل شرطياً إيطالياً ومسؤولاً روسياً بتهمة التجسس وتستدعي سفير موسكو.

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أردوغان: حان وقت اكتساب "المجلس التركي" صفة دولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوقت قد حان لمنح "المجلس التركي" صفة دولية، لافتاً إلى أن التغيرات التي تواجه العالم تزيد أهمية كيانات التعاون المماثلة للمجلس الذي يضمّ الدول الناطقة بالتركية. [TRT عربي]

أكدت الدول الأعضاء في مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في البيان الختامي لقمَّة زعماء دوله الأعضاء، عزمها على تعزيز ودعم قيم ومصالح العالم التركي وزيادة التعريف بالمجلس على الساحتين الإقليمية والدولية. [TRT عربي]

روما تعتقل شرطياً إيطالياً ومسؤولاً روسياً بتهمة التجسس وتستدعي سفير موسكو

أعلنت الخارجية الإيطالية الأربعاء، استدعاء السفير الروسي في روما، عقب توقيف الشرطة قبطاناً في البحرية الإيطالية ضُبط متلبساً بالتجسس لصالح موسكو، ووقفت السلطات الإيطالية المتهَم وهو يسلّم "وثائق سرية" لمسؤول بالسفارة الروسية مقابل أموال. [TRT عربي]

وقالت الشرطة شبه العسكرية الإيطالية في بيان، إن القبطان اعتُقل، وأضافت: "استُدعيَ السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناءً على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو"، وذكر البيان أن المسؤول الروسي، وهو أحد أفراد القوات المسلحة الروسية المتمركزة في سفارة موسكو لدى إيطاليا، اعتُقل أيضاً، لكن وضعه "قيد النظر" بسبب وظيفته الدبلوماسية. [TRT عربي]