أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن استعداد أنقرة لتقديم الدعم لسوريا في حال إبرام اتفاق عسكري معها، مضيفًا أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تعيد ضبط" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن ترسم له إطارًا، موضحًا: "نتنياهو يتحدى العالم بالموارد الأمريكية، وعلى الولايات المتحدة وضع حد له".

في سياق متصل، تستضيف مدينة أنطاليا التركية في الحادي عشر من أبريل الجاري، اجتماع لجنة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية (مجموعة الاتصال الخاصة بغزة)، برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تحت شعار "حل الدولتين وسلام دائم في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "يتعين التحرك نحو الاعتراف بفلسطين"، مضيفًا: "يمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة". وفي أول رد فعل إسرائيلي على تصريحات ماكرون، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الاعتراف أحادي الجانب بما سماه "دولة فلسطينية وهمية"، من أي دولة، سيعزز حماس وسيكون بمثابة "جائزة للإرهاب، ويبعد السلام والأمن والاستقرار عن المنطقة"، على حد زعمه.

على صعيد آخر، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددًا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورًا رئيسيًا في ذلك.

ختامًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الصين إلى مئة وخمسة وعشرين بالمئة، مؤكدًا أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا. جاء ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إذ أعلنت الأخيرة رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أربعة وثمانين بالمئة، ردًا على خطوة مماثلة من واشنطن برفع الرسوم على الواردات الصينية إلى مئة وأربعة بالمئة.