الحرب على غزة
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السيسي وماكرون وعبد الله الثاني يناقشون أوضاع غزة في قمة ثلاثية
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غداً الاثنين، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني، وذلك لبحث آخر التطورات في قطاع غزة.
السيسي وماكرون وعبد الله الثاني يناقشون أوضاع غزة في قمة ثلاثية
استهداف مدرسة تأوي اللاجئين في غزة / Reuters
6 أبريل 2025

وجاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني يوم الأحد، الذي أشار إلى أن القمة ستناقش الأوضاع المتدهورة في القطاع، بدعوة من الرئيس المصري. وأكد الديوان الملكي أن الملك عبد الله سيشارك في القمة المقررة، دون تحديد موعد وصوله إلى القاهرة أو توقيت انعقاد القمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم السبت عبر منصة إكس عن استعداده لزيارة مصر بدعوة من الرئيس السيسي، مشيراً إلى أنه سيعقد قمة ثلاثية مع السيسي وملك الأردن في إطار هذه الزيارة.

وفي السياق ذاته، أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية يوم أمس السبت أن الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ماكرون لمناقشة الأوضاع في غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد الجانبان أهمية استعادة التهدئة عبر وقف إطلاق النار فوراً وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مشددين على أن حل الدولتين يمثل الضمان الوحيد للسلام الدائم في المنطقة.

يُذكر أن إسرائيل قد استأنفت حرب الإبادة الجماعية ضد غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي كان سارياً منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025.

منذ بداية الهجوم على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة عن استشهاد أكثر من 165 ألف فلسطيني، مع إصابة العديد منهم وارتفاع أعداد المفقودين إلى أكثر من 11 ألف شخص.

مصدر:TRT ARABI
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