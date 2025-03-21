تركيا
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الخارجية التركية: مجهولون يطلقون النار على قنصلية العراق في إسطنبول
صرّح المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، مساء أمس الجمعة، أن أشخاص مجهولين على متن دراجة نارية، أطلقوا النار على مبنى القنصلية العامة العراقية بإسطنبول خلال ساعات المساء.
الخارجية التركية: مجهولون يطلقون النار على قنصلية العراق في إسطنبول
القنصلية العراقية في إسطنبول / AA
21 مارس 2025

وأشار كتشالي، في بيان، إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

وأوضح أن وحدات الأمن تجري التحريات اللازمة بدقة، كما يجري العمل على تحديد هوية الجناة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة.

وأكد كتشالي، على وجود تواصل دائم مع السلطات العراقية بشأن الحادث.

وأشار إلى اتخاذ السلطات التركية كافة التدابير اللازمة لأمن البعثات الدبلوماسية العراقية في أنقرة وإسطنبول وغازي عنتاب، معرباً عن تمنياته بالسلامة للأشقاء العراقيين.

ومساء الجمعة، تعرض مبنى القنصلية العامة العراقية في إسطنبول، لهجوم مسلح من قبل مجهولين.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، فيما لاذ المشتبه بهما بالفرار على متن دراجة نارية كانا يستقلّانها بعد الهجوم.

وتواصل الشرطة التركية تحقيقاتها الميدانية في مكان الحادث، كما أطلقت عملية أمنية للقبض على المشتبه بهما.

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