وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "عدداً من المواطنين أُصيبوا بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم (جنوب)". وأوضحت أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت وسطها، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المصلين بعد خروجهم من صلاتي العشاء والتراويح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق".

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة دورا جنوب مدينة الخليل وأطلق الرصاص الحي وقنابل غازية، ما أسفر عن إصابات وسط الفلسطينيين، وهو ما أكدته مديرية الإسعاف في البلدة إذ أعلنت إصابة 4 فلسطينيين. بينما قالت "وفا" إن "جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة خلال المواجهات في مدينة دورا جنوب الخليل".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين ومحالهم التجارية، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهما في الظهر والآخر بالقدم، بينما اعتدى الجنود بالضرب على شاب بعد توقيفه، ما أدى إلى إصابته برضوض".

وفي شمالي الضفة، أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في منازل فلسطينيين خلال عدوانه المستمر على مخيم جنين، وفق الوكالة. وقالت إن "قوات الاحتلال أشعلت النار في منازل بمحيط ديوان السعدي في مخيم جنين، فيما شوهدت أعمدة النار والدخان ترتفع من المنازل المشتعلة".

وفي جنوبي مدينة جنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرّابة، وفق تلفزيون فلسطين (رسمي) دون أن يشير إلى اعتقالات أو إصابات.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025 يواصل جيش الاحتلال عدوانه في مخيمات شمالي الضفة، ما أسفر عن استشهاد واعتقال عشرات الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سبسطية وبورين شمال غرب وجنوب مدينة نابلس. كما حاصرت قوات خاصة إسرائيلية فجر الأربعاء، مركبة فلسطينية وأطلقت النار عليها قرب مخيم العين في مدينة نابلس، ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية تجاه موقع استهداف المركبة وحاصرت المنطقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينياً أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين في نابلس، فيما أفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب واحتجاز الاحتلال لجثمانه.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، ذكرت الوكالة أن مستوطنين اقتحموا قريتين بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل وخربوا أشجار زيتون ومحاصيل زراعية. بينما قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (أهلية)، في بيان، إن جيش الاحتلال هدم صباح الثلاثاء منشآت زراعية وغرفة صغيرة في تجمع عرب المليحات غرب مدينة أريحا (وسط).

وأضافت أن عملية الهدم تمت بحضور "ممثلين عن مجلس المستوطنات ومستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة لعرب المليحات".

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 936 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.