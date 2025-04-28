وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال فاعلية حول إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول، إنّ قضية الهجرة "مشكلة عالمية" تشهد نزوح ملايين الأشخاص سنوياً بسبب الظلم والصراعات، مشيراً إلى أن عصابات الاتجار بالبشر استثمرت هذه الأزمة بطريقة "غير إنسانية".

وانتقد الرئيس التركي سياسات القوى الغربية التي قال إنها "أجبرت الملايين على مغادرة أوطانهم"، لافتاً إلى أن الدول الغنية "لم تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المهاجرين ورفضت استقبالهم".

وأوضح أردوغان أن تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مهاجر ممن وصفهم بـ"المظلومين"، مؤكداً أن بلاده لم ولن تغلق أبوابها أمام المحتاجين إلى الحماية.

وأضاف: "سنحاسب كل من يتعامل مع المهاجرين بعنصرية أو عداوة"، محذراً من بث الفتنة والكراهية داخل المجتمع التركي.

وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا، شدد أردوغان على أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لمساعدة سوريا على استعادة الاستقرار، مؤكداً أن إحلال الاستقرار هناك من شأنه أن يسهّل عودة مزيد من اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وختم الرئيس التركي بتأكيد أن حماية أمن تركيا الداخلي أولوية قصوى، وقال: "لن نتسامح مع أي محاولة للمساس بوحدة بلادنا أو استغلال قضايا المهاجرين لبث الفتنة بين المواطنين".