سوريا الجديدة
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أشرف على اغتيال كمال جنبلاط.. الأمن السوري يعتقل رئيس المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم حويجة
اعتقلت أجهزة الأمن السورية مساء الخميس، رئيس المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم حويجة، المتهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط عام 1977.
أشرف على اغتيال كمال جنبلاط.. الأمن السوري يعتقل رئيس المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم حويجة
تولى حويجة عدة مناصب حساسة، أبرزها رئاسة المخابرات الجوية عام 1987 خلال عهد حافظ الأسد (1971-2000)، واستمر في منصبه حتى عام 2002 / وسائل التواصل
6 مارس 2025

ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن مصدر بإدارة الأمن العام قوله إنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة (شمال غرب) من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا، والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط".

وجاءت عملية الاعتقال بعد استنفار قوات الأمن على وقع التوتر الأمني الحاصل في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، بعد استهداف عناصر فلول النظام السابق دوريات وآليات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الأمن السوري.

ويُعدّ إبراهيم حويجة من أبرز “صقور النظام الأمنيين” المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى اتهامه بتدبير عمليات اغتيال لسياسيين ومعارضين داخل سوريا وخارجها.

وقد تولى عدة مناصب حساسة، أبرزها رئاسة المخابرات الجوية عام 1987 خلال عهد حافظ الأسد (1971-2000)، واستمر في منصبه حتى عام 2002.

يُذكر أن كمال جنبلاط كان من أبرز الشخصيات السياسية اللبنانية وقاد الحركة الوطنية في سبعينيات القرن الماضي، وكان له مواقف معارضة للسياسات السورية في بلاده، ما جعله هدفا لعملية اغتيال، نُسبت إلى النظام السوري آنذاك.

ويأتي اعتقال حويجة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الـ48 لاغتيال جنبلاط عام 1977.

ومساء الخميس، استهدفت مجموعات من فلول الأسد نقاطاً وحواجز ودوريات أمنية، في مدينة جبلة وريفها بمحافظة اللاذقية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، تداعت قوى أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة لمؤازرة قوات الأمن العام، وإعادة الاستقرار للمنطقة، وفق "سانا".

كما خرجت حشود شعبية كبيرة في حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة ودير الزور، دعماً للحكومة وقوات الأمن العام في مواجهة فلول ميلشيات الأسد، وبسط الأمن في المحافظة.

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