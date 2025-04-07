سياسة
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نزوح جماعي وإصابات في قصف على مخيم أبو شوك بدارفور
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، عن نزوح 530 أسرة من قريتين بولاية شمال دارفور، غربي السودان، إثر تدهور الأوضاع الأمنية، وإصابة 3 مدنيين بينهم طفلان بقصف مدفعي نفذته "قوات الدعم السريع" على مخيم "أبو شوك" للنازحين بالولاية نفسها.
نزوح جماعي وإصابات في قصف على مخيم أبو شوك بدارفور
السودان.. نزوح مئات الأسر وقصف على مخيم للنازحين شمال دارفور / Reuters Archive
7 أبريل 2025

وقالت المنظمة في بيان إن الأسر النازحة فرت من قريتي "أبو حميرة" و"الركب" في منطقة أم كدادة، خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل/نيسان الجاري، مشيرة إلى أن السكان لجؤوا إلى مناطق أخرى داخل الولاية نفسها وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار.

من جهتها، أفادت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك (لجنة شعبية) بأن قوات الدعم السريع استهدفت المخيم بالقصف المدفعي صباح الاثنين، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها طفلان.

في سياق متصل، حذرت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في دارفور من تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في مدينة الفاشر ومخيمات النازحين، إذ توقفت الحياة اليومية والأسواق بالكامل، وسط انقطاع تام للمساعدات الإنسانية.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد مدينة الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة، نظراً لأهميتها مركزاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في إقليم دارفور.

وتشهد مناطق السودان الأخرى تقلصاً متسارعاً في سيطرة "الدعم السريع"، في ظل تقدم كبير للجيش، وبخاصة في العاصمة الخرطوم التي أحكم سيطرته فيها على القصر الرئاسي والمطار والمقار الوزارية والأمنية.

وتقتصر سيطرة قوات الدعم السريع حالياً على أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وبعض الجيوب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 من ولايات دارفور غرب البلاد.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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