الحرب على غزة
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جندي أسير لدى المقاومة بغزة يهاجم نتنياهو وترمب وبن غفير ويتوسل لإبرام صفقة تبادل
بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الأربعاء، مقطع فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير لديها بارون بارسلافسكي ، شن خلاله هجوماً شرساً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
جندي أسير لدى المقاومة بغزة يهاجم نتنياهو وترمب وبن غفير ويتوسل لإبرام صفقة تبادل
الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة بغزة بارون بارسلافسكي (21 عاما) / وسائل التواصل
16 أبريل 2025

وحمّل بارسلافسكي (21 عاماً) من مدينة القدس، رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية عدم إخراجه في صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، وقال إن "دمي في رقبتك يا نتنياهو". وأكد تساقط القنابل يومياً في قطاع غزة محذراً من سقوط إحداها على رأسه، وأضاف "غزة باتت مدمرة، ولم يبق منها شيء نهائياً". وطالب نتنياهو بوقف الحرب التي وصفها بـ"الغبية" من أجل إعادة الأسرى المحتجزين في غزة، مشيراً إلى أن البديل هو الاستمرار في حرب "لن تعيد أحداً، وكل ما ستجلبه هو الموت والألم والدماء".

ووجه بارسلافسكي رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه "لم يعد أسير واحد بالضغط العسكري"، مؤكداً أنه "لا توجد أي فرصة في هذا العالم ستخرجه من الأسر بالضغط العسكري"، وطالبه بالتوقف عن الكذب. وحذره أيضاً من مغبة الإقدام على عملية عسكرية تحت ذريعة استعادة الأسرى، كاشفاً أن مقاتلي سرايا القدس سيفجرون المكان فور علمهم بوجود قوات عسكرية إسرائيلية.

كما توسل إلى نتنياهو مطالباً إياه بإبرام صفقة تبادل، وندد بارسلافسكي بتركيز الحكومة الإسرائيلية اهتمامها على الإفراج عن الجندي ألكسندر عيدان صاحب الجنسية الأمريكية، وتساءل: "من هو؟ هل هو أفضل مني؟ أنا لست مختطفاً من الفئة زد (Z)".

وكشف أنه صوّت في الانتخابات الأخيرة لِبن غفير الذي تولى لاحقاً مسؤولية وزارة الأمن القومي "ليس ليتركه يموت في غزة". وناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعمل على إطلاق سراح الأسرى، متسائلاً عن وعوده بإخراج المحتجزين الإسرائيليين فور توليه مقاليد الحكم، واستهجن أيضاً عدم إصداره أوامر لإيقاف الحرب.

وسلط بارسلافسكي الضوء على معاناة الأسرى الإسرائيليين بغزة، وقال إنه يعيش منذ عام ونصف "جحيماً وألماً لا ينتهيان"، بل يتجددان يومياً مع نقص الشراب والطعام. وقال إن وضعه الصحي والجسدي "صعب ولا يمكن تصوره"، مشيراً إلى انتشار بقع حمراء في جسمه، إذ يحك جلده يومياً من دون أن يعلم ما المرض الذي يعاني منه. وكشف أنه ينام والفئران والحشرات تمشي فوق رأسه وعلى أقدامه.

في سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي لشؤون "الرهائن" آدم بولر إن الحرب على قطاع غزة ستتوقف إذا أُطلق سراح الأسرى، وأعرب عن ثقته بأن الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر ذا الجنسية الأمريكية في مكان آمن.

مصدر:TRT Arabi
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