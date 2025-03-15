وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري شارك باحتفالات الذكرى الـ14 للثورة و“ألقى الورود على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين في دمشق، فرحاً بالنصر".

وتابعت: "بعد 14 عاماً، أثمرت التضحيات وطناً حراً وشعباً منتصراً". وأشارت إلى انتشار عناصر الأمن العام في ساحة "الأمويين" حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين في أثناء الاحتفال بذكرى الثورة.

وفي السياق، انتشرت عناصر من الأمن العام السوري في ساحة "السبع بحرات" بمدينة إدلب شمال غرب البلاد لضمان أمن المواطنين، خلال الاحتفالات بذكرى الثورة، وفق المصدر ذاته.

كما شهدت ساحة "سعد الله الجابري" بمدينة حلب انتشاراً لعناصر الأمن العام، حفاظاً على سلامة الأهالي في أثناء الاحتفال بذكرى الثورة السورية.

ويتزامن حلول العام الـ14 للثورة السورية مع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/كانون الثاني 2025 أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.

والخميس، وقّع الرئيس السوري إعلاناً دستورياً يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، ويعمل على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.