الحرب على غزة
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الشرطة الكندية تحقق في جرائم حرب لجنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية
فتحت الشرطة الكندية تحقيقاً واسع النطاق في الجرائم المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أثار مخاوف لدى جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية من احتمال تعرضهم للاعتقال بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، حسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
الشرطة الكندية تحقق في جرائم حرب لجنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة / Reuters
21 يوليو 2025

وأكدت الصحيفة العبرية في تقرير نشرته يوم الأحد، أن الشرطة الكندية أعلنت في يونيو/حزيران 2024 بدء تحقيق رسمي في ما وصفته بـ"النزاع المسلح بين إسرائيل وحركة حماس"، مشيرة إلى أن التحقيق يهدف إلى كشف جرائم دولية محتملة، منها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وربطت الصحيفة بين التحقيق وموقع إلكتروني يديره صحفي كندي، نشر أسماء لجنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية، متهمين بالمشاركة في عمليات ترقى إلى جرائم إبادة في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء الجنود قوله إنهم يشعرون بالخوف والقلق من السفر إلى كندا خشية الاعتقال، مضيفاً: "لا نعلم إن كان السفر آمناً أم لا".

وسجل التحقيق الجاري سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كندا، إذ أوضحت الصحيفة العبرية أن السلطات الكندية لم تفتح من قبل تحقيقاً مماثلاً ضد إسرائيل، رغم ملاحقتها في السابق مواطنين كنديين تورطوا في جرائم حرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشرطة الكندية أن التحقيق بدأ منذ مطلع عام 2024، ويُعد جزءاً من عملية استخبارية واسعة النطاق تهدف إلى جمع وتقييم معلومات تتعلق بجرائم محتملة تخضع لقانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي. وشددت على أن التحقيق ليس جنائياً في مرحلته الحالية ولا يستهدف فئة محددة، بل يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراءات محتملة في المستقبل إذا توفرت الأسس القانونية لذلك.

وأعلنت الشرطة عن استعدادها لإطلاق بوابة إلكترونية خلال الفترة المقبلة، متاحة بعدة لغات من بينها العربية والعبرية، لتلقي إفادات الشهود والمعلومات ذات الصلة بطريقة آمنة ومنظمة.

يأتي هذا التحقيق ضمن سلسلة من التحركات القانونية في عدة دول أوروبية وأمريكية لاتينية، إذ تقدمت مؤسسة "هند رجب" بعشرات الشكاوى ضد جنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة.

كما أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين في مارس/آذار الماضي مبادرة "غلوبال 195"، التي تهدف إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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