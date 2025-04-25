وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "تشير المعلومات الأولية إلى أن الروس استخدموا صاروخاً باليستياً مصنعاً في كوريا الشمالية. أجهزتنا الخاصة تتحقق من التفاصيل كافة"، بلا مزيد من التفاصيل.

وأوضح مصدر عسكري أوكراني أن الصاروخ أصاب مبنى في حي سفياتوشينسكي غربي كييف، مرجحاً أنه من نوع KN-23A، ويزن رأسه الحربي نحو طن، ما يجعله أقوى من الصواريخ الروسية المماثلة مثل إسكندر-M.

وكانت أوكرانيا ذكرت في تقاريرها الأولية أن سبعة صواريخ باليستية استُخدمت في الهجوم، بعضها من هذا الطراز الكوري.

وتؤكد كييف أن موسكو بدأت منذ أواخر عام 2023 استخدام صواريخ ومعدات عسكرية من كوريا الشمالية، تشمل صواريخ باليستية وقذائف مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بل وجنوداً.

ووفقاً لوكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، زوّدَت بيونغ يانغ روسيا بنحو 148 صاروخاً باليستياً من طرازَي KN-23 وKN-24 حتى مطلع عام 2025.

وفي تصعيد متزامن، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الجمعة، أن روسيا شنّت خلال الليل هجوماً جوياً واسع النطاق باستخدام 103 طائرات مسيّرة هجومية.

وتمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 41 منها، فيما جرى التشويش إلكترونياً على 40 مسيّرة أخرى، ما حال دون وصولها إلى أهدافها.

وأسفرت الهجمات عن أضرار في مناطق متفرقة، من بينها خاركيف وسومي وتشيركاسي ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك، في تصعيد جديد للحملة الجوية الروسية وسط استمرار القتال على مختلف الجبهات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.